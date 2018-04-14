Суббота, 14 Апреля 2018 11:42

АрмИнфо. В российском городе Уфа (Республика Башкортостан) 5 армян погибли при проведении работ в канализационном колодце.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, 13 апреля, в 19:12, от представителя Спасательной службы МЧС Армении в России поступило сообщение о том, что в городе Уфа, по адресу Бельская, 25, при выполнении работ в канализационном колодце скончались граждане Республики Армения.

В 19:31 была установлена связь с оперативным дежурным Центра кризисного управления Башкортостана, который сообщил, что в 12:18 по местному времени, во время работы в колодце скончались граждане Армении Камо Герасимович Петросян (1983 г. р.), Меружан Сергеевич Афаников (1962 г.р.), Сурик Жораевич Афаников (1981 г.р.), Роберт Гургенович Акопян (1962 г.р.) и Рафик Гагикович Григорян (1989 г.р., гражданин России). Рустам Робертович Мелконян (1973 г.р.) был госпитализирован в городскую больницу Уфы. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.