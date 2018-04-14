Суббота, 14 Апреля 2018 11:28

АрмИнфо. "Надеюсь, что администрации Трампа и Путина проявят достаточное хладнокровие, чтобы не допустить начала третьей мировой войны", - заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов, касаясь бомбардировки сирийских военных позиций близ Дамаска со стороны объединенных сил США, Франции и Великобритании.

При этом он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Армения должна быть особенно бдительной и пристально следить за развитием событий, поскольку от ближневосточного региона до границ Армении по прямой всего каких-то 300-400 км. Кроме того, напомнил вице-спикер, в ближневосточных странах есть большие армянские общины.

"Ну и что немаловажно, Россия является нашим ближайшим союзником, и все, что происходит с ней, не может не волновать Армению. В сложившихся условиях мы должны продолжить выполнять наши союзнические обязательства с еще большей приверженностью, при этом, не забывая о наших национальных и государственных интересах",- резюмировал он.

Отметим, что в ночь на 14 апреля объединенные силы США, Франции и Великобритании нанесли ракетные удары по военным позициям Сирии близ Дамаска.