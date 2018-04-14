Суббота, 14 Апреля 2018 11:13

АрмИнфо. Оппозиционные инициативы "Сделай шаг", "Откажи Сержу", "Фронт во имя государства Армения", которые всю ночь блокировали ереванскую площадьФранции, намерены в 14:00 там же провести масштабный митинг против предстоящего премьерства Сержа Саргсяна.

Обращаясь к гражданам РА, лидер инициативы, депутат Никол Пашинян призвал граждан страны со всех областей придти в Ереван и присоединиться к акции. Он также заявил, что всю ночь ему звонили армяне Диаспоры и выражали свою солидарность действиям оппозиции.

При этом Пашинян заявил, что сумел крепко уснуть ночью в палатке, однако утром узнал неприятную новость о том, что на перекрестке улиц Московян и Баграмян произошла стычка. Депутат вновь призвал не прибегать к насилию и придерживаться исключительно мирных методов борьбы, поскольку власти сами могут спровоцировать конфликт путем саботажа.

Отметим, что изначально оппозиционеры планировали сегодня блокировать офис Республиканской партии, где должно было состояться заседание Совета, на котором кандидатура Сержа Саргсяна должна была быть официально выдвинута на пост премьера. Однако республиканцы, узнав о планах оппозиции, перенесли свое заседание в город Цахкадзор.

Пока другие оппозиционные силы, в том числе и соратники Пашиняна по блоку "Елк" - партии "Просвещенная Армения" и "Республика", несмотря на призыв к консолидации, не примкнули к оппозиционным инициативам.