Пятница, 13 Апреля 2018 21:24

АрмИнфо. Если на митингах оппозиции наберется столько народа, что заполнит проспект Маштоца по всей длине, то смена власти в Армении гарантирована. Об этом после митинги на площади "Свободы" в беседе с журналистами заявил лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян.

"Я гарантирую, что при подобном исходе обстоятельств, нынешний режим уйдет в отставку, если этого не произойдет, я обещаю, что навсегда уйду из политики",- заявил Пашинян. При этом он подчеркнул, что при подобном развитии ситуации Полиция перейдет на сторону оппозиции.

Пашинян также подчеркнул, что в настоящее время основной стратегией оппозиции является парализация уличного движении в центре Еревана. Пока оппозиционеры "обосновались" на площади Франции, перекрыв все подходы к ней и переместив технику для проведения митингов ночью.