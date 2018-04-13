Пятница, 13 Апреля 2018 20:38

АрмИнфо. Инициатива "Сделай шаг" за 14 дней своего шествия по областям республики к Еревану в знак протеста будущего премьерства Сержа Саргсяна сделала 320 тысяч шагов. Об этом на митинге на ереванской площади "Свободы" заявил лидер движения, депутат Никол Пашинян.

"За эти 14 дней, которые мы прошагали по областям республики и улицам Еревана мы увидели бедность и разруху, разочарование и безнадежность. В глазах людей мы видели ненависть к Сержу Саргсяну и его Республиканской партии, эти люди просили нас избавить от правящего режима. Но как же получается в таком случае, что РПА на выборах даже с помощью взяток получает сотни тысяч голосов. А все потому, что народ находится в плену Сержа Саргсяна, он сломлен и разочарован. Правящий режим обращается с народом так, как обращались в концлагерях с пленными нацисты. Но я прошу прощения у народа, за то, что оставил его наедине с мафией Сержа Саргсяна. Однако сегодня я настроен решительно, я буду с народом до последнего во имя избавления его от Сержа Саргсяна и его приспешников",- заявил Пашинян, призвав народ также встать на ноги и бороться за свои права.

Далее Пашинян включил запись с заявлением Сержа Саргсяна от 2014 года, где он говорил, что не претендует на пост премьера в 2018 году и считает неправильным, когда одно и то же лицо находится у руля власти три раза подряд. Однако народ стал скандировать "Предатель, предатель!", заглушив голос Саргсяна, и все попытки Пашиняна усмирить участников акции, чтобы вновь услышать слова Саргсяна, не увенчались успехом.

"За кого принимает народ Серж Саргсян, когда после такого заявления он вновь претендует на власть. Более того, он безвозмездно приватизировал правительственные дачи в центре Еревана, где жили все руководители Армении, однако никто из них не осмелился приватизировать их. Кем возомнил себя Саргсян, восточным султаном или ему не дают покоя лавры Ильхама Алиева?" - продолжал Пашинян, подчеркнув, что власть относится к народу как к батракам, за счет труда которых незаконно и перманентно наживается. "В Армении не будет инвестиций пока Сашик (брат Сержа Саргсяна) незаконно входит в пай любого бизнес-проекта. Но я уверен, что народ, освободивший свои земли от Азербайджана, сумеет освободить сам себя на своей же Родине",- заявил депутат.

Далее он подчеркнул, что Серж Саргсян является самым провальным политиком третьей республики Армении, поскольку только при его правлении армянская сторона имела территориальные потери. "Во время апрельской войны стало ясно, какие проблемы имеются в ВС, и лишь после территориальных потерь, армия и граница были оснащены соответствующей техникой и вооружением, но не за счет государства, а за счет частных пожертвований",- заявил Пашинян, добавив, что народ и оппозиция должны сделать все, чтобы не допустить возвращения Саргсяна к власти.

Пашинян заметил, что за последние дни три оппозиционные инициативы консолидировали усилия в направлении борьбы с режимом Сержа Саргсяна

- это "Откажи Сержу", "Сделай шаг" и Фронт "Во имя государства Армения". При этом Пашинян призвал все другие оппозиционные силы оставить в стороне разногласия и придти на площадь "Свободы". Он особо обратился к своим соратникам из блока "Елк" - партиям "Просвещенная Армения" и "Республика", которые не примкнули к акциям Пашиняна. Он призвал их также придти на площадь "Свободы" и присоединиться к народу.

Далее Пашинян обозначил будущую стратегию борьбы: "17 апреля мы должны блокировать здание Национального Собрания и не допустить проведения заседания, на котором состоится голосование по кандидатуре Саргсяна. А завтра мы должны блокировать здание офиса Республиканской партии, где состоится заседание Совета РПА, на котором Саргсян официально будет выдвинут на пост премьера",- заявил Пашинян, особо подчеркнув, что борьба должна носить ненасильственный характер, даже в том случае, если в отношении участников акции будет применено насилие. "Вы должны помнить, что среди полицейских у нас нет врагов. Но даже если в отношении нас будет применено насилие, мы должны сплотиться воедино и не дать разъединить и разогнать нас",- объяснил оппозиционер.

Он также пообещал, что ни на минуту не покинет площадь "Свободы" и призвал народ последовать его примеру. Пашинян отметил, что борьба будет носить диверсифицированный характер, вплоть до блокирования уличного движения и зданий различных госструктур.

Далее он призвал шествием двинутся к площади Франции и блокировать на этом участке уличное движение, а потом спуститься по проспекту Маштоца, по очереди блокируя движение на различных перекрестах.

Полиция же выступила с заявлением, подчеркнув, что до сих пор не вмешивалась в ситуацию, поскольку акции оппозиции носили мирный характер. Она призвала оппозицию вновь придерживаться мирных методов борьбы.