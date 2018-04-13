Пятница, 13 Апреля 2018 18:24

АрмИнфо. Делегация во главе с начальником Генерального штаба ВС Армении, генерал-полковником Мовсесом Акопяном 13 апреля в Астане приняла участие в заседании военного комитета ОДКБ.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, на заседании были обсуждены задачи оперативной и боевой подготовки коллективных сил и подразделений ОДКБ, обеспечения информационной безопасности на 2018 год, деятельности центра кризисного реагирования Организации, и ряд других актуальных вопросов повестки структуры.

Акопян также провел встречи с коллегами из других стран, с которыми обсудил вопросы двустороннего оборонного сотрудничества.