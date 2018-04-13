Пятница, 13 Апреля 2018 17:47

АрмИнфо. Посол Армении в странах Балтии Тигран Мкртчян 13 апреля встретился с вице-спикером Сейма Литвы, председателем Еврокомиссии Гедиминасом Киркиласом.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны обсудили Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, которое одобрило Правительство Литвы. В данном контексте вице-спикер Сейма отметил, что ратификация Соглашения Армения-ЕС пройдет в Сейме Литвы на следующей неделе. Гедиминас Киркилас поздравил Армению с тем, что страна полностью перешла на парламентскую систему правления. Посол Мкртчян по просьбе вице-спикера представил последнему детали переходного периода.

Отметим, что 5 апреля Правительство Литвы одобрило соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, направив его на ратификацию в Сейм.

Напомним, что соглашение между Арменией и ЕС, среди стран-членов Евросоюза уже было ратифицировано Эстонией, и парламентом Латвии. Соглашение между Арменией и ЕС было подписано 24 ноября 2017 на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.