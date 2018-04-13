Пятница, 13 Апреля 2018 17:30

АрмИнфо. Члены инициатив “Сделай шаг” и “Откажи Сержу” прорвали “блокаду” охраны Ереванского государственного университета и вошли в здание университета.

Участники акции прошлись по коридорам университета, скандируя: “Сделай шаг, откажи Сержу”. Лидер движения, глава партии “Гражданский договор”, депутат Никол Пашинян отметил, что они пришли в университет поддержать студентов, на которых ранее было оказано давление со стороны руководства ВУЗа. “Думаю, этого урока достаточно ректору Симоняну”, - сказал Пашинян.

Затем, члены движения “Сделай шаг, откажи Сержу” водрузили свой флаг перед ЕГУ. Сегодня, Пашинян со своими сподвижниками шествием из областей дошли до Еревана, и прошли по улицам столицы и ряду учреждений с призывом примкнуть к их рядам.

Отметим, что сегодня утром напротив центрального корпуса ЕГУ группа студентов объявила забастовку. Забастовка стало ответом на инцидент, произошедший несколько дней назад у ЕГУ, когда студенты пытались осуществить кампанию по повышению осведомленности граждан относительно готовящегося митинга на Площади Свободы, запланированного на 13 апреля, они раздавали листовки движения “Мой шаг”. В частности, начальник службы безопасности ЕГУ набросился на молодых людей и пытался отобрать у них листовки. Студенты об инциденте сообщили в офис Омбудсмена.

Напомним, что члены партии “Гражданский договор” во главе с Николом Пашиняном с 31 марта проводят шествие по крупным городам Армении. Шествие стартовало с площади Варденяц в Гюмри 31 марта и завершится 13 апреля на Площади Свободы в Ереване. Пашинян начиная шествие, в частности сказал:“Как я уже обещал, сегодня я начинаю свой шаг против Сержа Саргсян, против пребывания его у руля власти в третий раз. Мы пройдем через Ванадзор, Спитак, Дилижан, Севан, Раздан, Абовян, Ереван. 13 апреля в 18:00 будем на площади Свободы. Таким образом, мы хотим создать площадку для того, чтобы граждане Армении выразили свое отношение по вопросу премьерства Сержа Саргсяна. Это шествие против Саргсяна и РПА, и во благо армянского общества. Это шествие во имя свободной и счастливой Армении, и против заболачивания, лжи и действующего режима”, - заключил Пашинян.