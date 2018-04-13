Пятница, 13 Апреля 2018 17:23

АрмИнфо. Партия “Еркир цирани” устроила акцию напротив здания Министерства обороны Армении.

Лидер партии Заруи Постанджян призвала военнослужащих встать на защиту своих прав и содействовать оппозиции в избавлении Армении от действующего “недоразвитого” режима, узурпировавшего власть, но неспособного ее реализовать, приведшего страну к краху. Постанджян также упрекнула армию в содействии узурпации власти со стороны режима, поскольку ВС, по ее утверждению, неоднократно выступали против народа во время акций протеста. При этом оппозиционер признала, что армия является единственным состоявшимся и действующим институтом в стране, благодаря которой обеспечивается ее безопасность.

Отметим, что сегодня вечером “Еркир цирани” намерена провести митинг на площади “Свободы”. Однако там помимо этой партии митинг намерены провести также партия “Гражданский договор”, оппозиционные движения “Фронт во имя государства Армения”, “Откажи Сержу”. Оппозиционеры протестуют против предстоящего премьерства Сержа Саргсяна.