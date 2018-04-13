Пятница, 13 Апреля 2018 16:36

АрмИнфо.Трое жителей Тавушской области Армении подорвались на мине.

Как сообщает Следственный комитет Армении, инцидент произошел 12 апреля. "12 апреля около 14:30 часов по местному времени трое жителей Тавушской области Армении с целью сбора травы перешли на нейтральную полосу боевых позиций N-ой воинской части Минобороны РА, где подорвались на мине. Один из жителей получил травматическую ампутацию правой руки, и множество осколочных ранений тела, остальные двое - травматические ампутации правых ступней", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что в СК возбуждено уголовное дело по признакам статьи 376 ч.2 УК РА (пренебрежительное отношение к воинской службе, если оно по неосторожности привело к тяжелым последствиям)