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АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян на пресс-конференции по итогам заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге рассказал журналистам о процессе перехода Армении с президентской на парламентскую форму правления.
Спикер напомнил, что процесс реформ в республике был запущен в 2015 году. "После принятия новой Конституции, была проведена достаточно серьезная работа. 9 апреля состоялась инаугурация новоизбранного президента, а уже 17 апреля мы выберем нового премьер-министра страны. Тем самым мы завершаем переход к парламентской форме правления и начинаем новый путь. Новая система управления предполагает не только расширение полномочий парламента, но и увеличивает ответственность законодательного органа", сказал Баблоян. При этом он добавил, что поскольку Армения является правовым государством, то особое внимание будет уделено деятельности судебных органов, а также экономическому развитию и параллельно развитию социальных программ.
Глава армянского законодательного органа выразил убеждение, что новая форма правления в Армении позволит еще больше расширить международное взаимодействие, укрепить межпарламентское сотрудничество, стимулировать парламентскую дипломатию.
Говоря об отношениях с Россией, Баблоян в очередной раз напомнил, что армяно- российские связи имеют исторический характер. "Из года в год наше сотрудничество укрепляется, и мы этому очень рады. И мы положительный опыт взаимодействия с Россией, проецируем на отношения с другими нашими партнерами по СНГ и ОДКБ. Мы стремимся к расширению, политических, экономических и дружественных связей с нашими партнерами", - заключил Баблоян.
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|Делегация Армении приняла участие в работе 47-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
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|Европейские наблюдатели были вызваны в МИД Азербайджана из-за негативной оценки прошедшим в стране выборам
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го апреля
|Участники инициативы "Откажи Сержу" попытались перекрыть площадь Франции в Ереване
|И.о. министра иностранных дел Армении принял делегацию международной организации Франкофонии
|Правительство Армении приняло ряд решений по реализации концепция "Нация- армия"
|Итоговая пресс-конференция наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, мониторившей за президентскими выборами в Азербайджане, ознаменовалась скандалом
|Водители грузовых автомобилей в знак протеста перекрыли дорогу Ереван-Гюмри
|Спикер Парламента Армении с председателем Палаты представителей Национального Собрания Беларуси обсудили перспективы сотрудничества
|Арцах собирает философов
|Ара Баблоян принял участие в заседании Совета ПА ОДКБ
|Порошенко заявил об официальном выходе Украины из СНГ
|Давид Арутюнян обвинил Freedom House в необъективности и крайней ангажированности
|Никол Пашинян призвал всех граждан Армении принять участие в завтрашней акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна
|Ашот Манучарян: Дальнейшую судьбу Армении будут определять сильные мира сего
|По случаю Международного дня труда - 1 мая - Армения будет отдыхать 4 дня
|Медицинские центры Армении могут получить право на самостоятельный ввоз для своих нужд лекарственных препаратов
|В Армении будут введены ограничения на деятельность саун, бань и парилок
|Парламентские слушания должны созываться c согласия председателя парламента
|Полиция Армении призвала митингующих в Ереване соблюдать закон о проведении мирных митингов
|Сын Азнавура передал новому президенту Армении поздравления всемирно известного шансонье
|ААА начала сбор подписей в Конгресс США для обращения к Трампу, признать Геноцид армян в Османской империи
|Пресс-секретарь правящей РПА: Думаю, всем понятно кто наш кандидат на пост премьера. Иного мнения и быть не могло
|Участники акции-протеста: Настало время сказать: "Нет"
|Возле центрального офиса правящей РПА в Ереване проводится акция протеста
|Beeline запускает услугу <Контроль расходов>
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го апреля
|Freedom House назвала Армению страной, скатывающейся к авторитаризму
|Депутат: Последнее заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического союза прошло без инцидентов
|В Ереване продолжают держать в центре внимания вопросы гуманитарного разминирования
|Глава Центризбиркома Армении отчитался перед Национальным Собранием за проделанную в 2017 году работу и за проведенные выборы
|Президент Армении произвел ряд кадровых назначений.
|Политолог: Улучшения отношений между Россией и Западом в краткосрочной перспективе ожидать не стоит
|Александр Искандарян: Маловероятно, что в ближайшее время в карабахском вопросе произойдут серьезные изменения
|СНБ Армении пресекла деятельность преступных группировок, занимающихся организацией незаконной миграции
|В Военной полиции Армении раскрыли дело о крупном хищении
|Депутаты от блока "Елк" в знак протеста властям в зале заседаний парламента зажгли дымшашку
|Начальник Дорожной Полиции РА и вице-посол Ирана обсудили порядок информирования иранских водителей о допущенных нарушениях ПДД в Армении
|Парламент Армении единогласно ратифицировал соглашение с Европейским Союзом "О всеобъемлющем и расширенном партнерстве"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го апреля
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|При содействии Конверс Банка в Ереване состоится Всеармянский турнир юных химиков
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|Оппозиционный депутат потребовал от правительства РА защитить права армянских водителей на территории ЕАЭС
|Оппозиционный депутат потребовал от Сержа Саргсяна отказаться от подаренной ему "правительственной дачи"
|Новым тренером сборной Армении по футболу назначен Вардан Минасян
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