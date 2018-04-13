Пятница, 13 Апреля 2018 16:33

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян на пресс-конференции по итогам заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге рассказал журналистам о процессе перехода Армении с президентской на парламентскую форму правления.

Спикер напомнил, что процесс реформ в республике был запущен в 2015 году. "После принятия новой Конституции, была проведена достаточно серьезная работа. 9 апреля состоялась инаугурация новоизбранного президента, а уже 17 апреля мы выберем нового премьер-министра страны. Тем самым мы завершаем переход к парламентской форме правления и начинаем новый путь. Новая система управления предполагает не только расширение полномочий парламента, но и увеличивает ответственность законодательного органа", сказал Баблоян. При этом он добавил, что поскольку Армения является правовым государством, то особое внимание будет уделено деятельности судебных органов, а также экономическому развитию и параллельно развитию социальных программ.

Глава армянского законодательного органа выразил убеждение, что новая форма правления в Армении позволит еще больше расширить международное взаимодействие, укрепить межпарламентское сотрудничество, стимулировать парламентскую дипломатию.

Говоря об отношениях с Россией, Баблоян в очередной раз напомнил, что армяно- российские связи имеют исторический характер. "Из года в год наше сотрудничество укрепляется, и мы этому очень рады. И мы положительный опыт взаимодействия с Россией, проецируем на отношения с другими нашими партнерами по СНГ и ОДКБ. Мы стремимся к расширению, политических, экономических и дружественных связей с нашими партнерами", - заключил Баблоян.