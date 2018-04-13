Пятница, 13 Апреля 2018 15:48

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), с целью улучшения условий потребительского кредитования, в очередной раз снизил процентные ставки и все виды комиссий потребкредитов "Универсал", тем самым обеспечив более высокую доступность для клиентов.

Как сообщает пресс-служба Банка, отныне клиенты могут оформить потребительский кредит без имущественного обеспечения на самых выгодных условиях: максимальный размер кредита - до 12-кратного размера ежемесячного дохода; процентная ставка - от 12% годовых; срок погашения кредита - до 60 месяцев.

Потребительские кредиты "Универсал" Банка ВТБ (Армения) выдаются физическим лицам для любых повседневных нужд без уточнения цели использования кредита. Кредит "Универсал" предоставляет также возможность осуществления добровольного страхования заёмщика от несчастного случая.

Согласно источнику, для клиентов, получающих зарплату через Банк ВТБ (Армения), действуют специальные условия кредитования.

За кредитом могут обращаться физические лица - резиденты РА в возрасте 23 лет и старше, представляя документ, удостоверяющий личность и номер общественных услуг (соцкарту).

С подробными условиями и тарифами кредитов "Универсал" можно ознакомиться в филиалах Банка ВТБ (Армения), на сайте www.vtb.am, а также позвонив в Единую контактную службу Банка по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, по объему розничного кредитования Банк ВТБ (Армения) входит в лидирующую тройку с объемом 90.4 млрд драмов ($186.8 млн), с годовым ростом на 15,9%. В общем кредитном портфеле банка доля розницы достигает 53%. В суммарном же объеме розничного кредитования доля Банка ВТБ (Армения) составляет на рынке 11%. По потребительским кредитам Банк удерживает 2-ую позицию - 77.2 млрд драмов ($159.6 млн) или 46,6% в кредитном портфеле. В годовом разрезе кредитования Банк ВТБ (Армения) нарастил объем потребкредитов на 23,3%. В суммарном объеме потребительского кредитования доля Банка ВТБ (Армения) на рынке превышает 13%.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.