Пятница, 13 Апреля 2018 15:17

АрмИнфо. Делегация Армении во главе со спикером Национального Собрания Ара Баблояном 13 апреля в Санкт-Петербурге приняла участие в 47-ом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе заседания в ряду других вопросов обсуждена также тема "Межкультурный диалог государств-членов СНГ: ситуация, перспективы и правовое обеспечение", по которому обстоятельно выступила член армянской делегации Эрмине Нагдалян.

Депутат Национального Собрания Армении, в частности, подчеркнула важность углубления межкультурного диалога и реализации долгосрочных культурных программ между государствами-членами СНГ. По мнению Нагдалян, в современных условиях культурная интеграция стран Содружества - важнейший фактор в деле достижения целей социально-экономического развития и налаживания конструктивного диалога в решении гуманитарных задач.

Также были обсуждены вопросы разработки модельных законов государств-членов СНГ в сферах инновационных технологий, научно-образовательной сферах, местного самоуправления, сельского хозяйства, культуры.

В завершение главы парламентских делегаций государств-членов СНГ выступили с пресс-конференцией, обобщили итоги заседания.