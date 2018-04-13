Пятница, 13 Апреля 2018 14:55

АрмИнфо. Комитет по защите свободы слова (КЗСС) представил очередной доклад о ситуации со свободой слова в Армении и нарушениях прав журналистов и СМИ в первом квартале 2018 года.

Так, согласно информации, поступившей в АрмИнфо, первый квартал был периодом бурных законодательных инициатив по ограничению свободы информации и деятельности журналистов. "В январе-марте 2018 года увеличилось количество нарушений в сфере получении и распространения информации, что стало результатом перехода власти к закрытому методу деятельности. Однако, этот квартал был достаточно спокойным с точки зрения отсутствия случаев физического насилия в отношении журналистов, и сокращения количества инцидентов по созданию препятствий профессиональной деятельности журналистов. Так, в первом квартале 2018 года не было зафиксировано ни одного случая применения насилия в отношении журналистов, меж тем за тот же период 2017 года таких случаев было 3. Также сократилось количество случаев оказания давления на СМИ, в первом квартале 2018 года было зафиксировано 12 таких инцидентов, меж тем, за тот же период 2017 года таковых было 32. Однако, резко выросло количество нарушений права СМИ на получение и распространение информации, и если в 2017 году было зафиксировано 5 подобных случаев, то в 2018 году таковых уже 14", - говорится в докладе КЗСС.

В качестве яркого примера ограничения деятельности СМИ, КЗСС привел инициированный правительством закон "О деятельности и структуре правительства", согласно которому все заседания исполнительного органа проходят за закрытыми дверями, и СМИ лишены возможности принимать участие в них, как это было ранее. В качестве еще одного примера, КЗСС привел решение столичной мэрии запретить участие СМИ в заседаниях Совета старейшин. В докладе отмечается, что данная инициатива мэра Еревана Тарона Маркарян была принята с нарушениями регламента и нарушает права журналистов. В КЗСС также считают проблематичным законодательную инициативу о внесении изменений в закон " О телевидении и радио".