Пятница, 13 Апреля 2018 14:09

АрмИнфо.Лидер партии "Гражданский договор", глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян дошел до Еревана и направляется на Площадь Свободы, где 13 апреля готовится провести свой митинг против премьерства Сержа Саргсяна.

Депутат призвал граждан Армении присоединиться к шествию и вместе дойти до Площади Свободы. "Только через безразличие граждан Армении Серж Саргсян сможет снова прийти к власти. Армения должна освободиться от мафиозного режима Сержа Саргсяна и Республиканской партии Армении. Сделай свой шаг, и Серж Саргсян отступит назад, сделай свой шаг и помоги побороть мафиозный режим в Армении. Это будет наша совместная победа. Сделай шаг, откажи Сержу", - заявил Пашинян в прямом эфире на своей странице Facebook.

Участники акции скандируют "Сделай шаг, откажи Сержу" и "Мы хозяева нашей страны", а проезжающие мимо машины приветствуют сторонников акции, сигнализируя им.

Отметим, что 31 марта лидер партии "Гражданский договор", глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян начал 14-ти дневное шествие от Гюмри до Еревана, направленное против Сержа Саргсяна и Республиканской партии Армении. Шествие завершится 13 апреля в Ереване, где в 18:30 на площади "Свободы" состоится итоговый митинг, которому последуют другие акции протеста, вплоть до окружения здания Национального Собрания, где 17 апреля запланированы выборы премьер-министра.