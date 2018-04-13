Пятница, 13 Апреля 2018 14:09

АрмИнфо.На территории Армении днем 13-го, 14-го, ночью 15-го апреля время от времени в большинстве регионов, днем 15-го в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе ожидается дождь с грозой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, с 16-18 в республике ожидается погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. С 13-15 апреля температура воздуха понизится на 4-6 градусов, в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе - на 8-10 градусов, затем снова повысится.

В Ереване днем 13-го, 14-го, ночью 15-го апреля ожидается дождь с грозой. Днем 15-го, с 16-18 ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла.