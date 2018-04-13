Пятница, 13 Апреля 2018 14:08

АрмИнфо.От действий американской армии в Сирии зависит дальнейшее развитие отношений между США и Россией, однако в Вашингтоне еще нет окончательного решения в связи с данной ситуаций. Об этом 13 апреля на пресс- конференции заявил директор института Востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян.

При этом он спрогнозировал, что эскалация в российско-американских отношениях будет увеличиваться. По словам эксперта, президент США Дональд Трамп еще более накаляет ситуацию посредством "Твитерной политики".

Эксперт отметил, что сейчас обе стороны находятся в том положении, когда путей для отступления больше нет, весь вопрос заключается только в том, насколько широкомасштабными будут их действия. "Вашингтон уже неоднократно заявлял о том, что он нанесет удар по Сирии, так что если Трамп вдруг передумает, это будет сильнейший удар по его репутации. В свою очередь Владимир Путин также заявлял, что если в ходе данной операции пострадают российские военные, то Москва ответит Вашингтону. Таким образом, очевидно, что мы подходим к кульминации, все зависит только от того, каким именно будет удар США", - заявил Сафрастян.

Он также подчеркнул, что Россия ведет более взвешенную и осторожную

политику, и возможно, что таким образом ей удастся снизить накал

страстей и не доводить ситуацию до полномасштабных военных действий.

Кроме того, по словам эксперта, сегодня состоится заседание Совета

безопасности ООН, на котором будет обсуждаться сложившаяся вокруг Сирии ситуация, это также является положительным фактором. И наконец, Сафрастян отметил, что еще одним положительным фактором является то, что между российскими и американскими военными поддерживается связь. "Все эти вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном возможно потепление", - подчеркнул политолог.

Сафрастян также подчеркнул тот факт, что на сей раз Штатам не удалось заручиться той же поддержкой, которая была у них во время военных действий в Ливии и Ираке. "На сей раз Германия и Италия заявили, что не будут вмешиваться в сирийский конфликт, что, безусловно, является крупным минусом для Америки", - отметил эксперт, при этом подчеркнув, что США сейчас ведут гораздо более жесткую политику в отношении России, нежели в 2013 году.

Касаясь российско-турецких отношений, он посчитал маловероятным их дальнейшее развитие. По его словам, нынешние отношения между Россией и Турцией являются лишь верхушкой айсберга. "Совершив первый после своего избрания визит в Турцию, Путин хотел подчеркнуть важность Анкары для России. Несмотря на это, Анкара по многим вопросам продолжает идти наперекор России, что в конце концов может привести к новой эскалации между двумя странами", - отметил эксперт.