Пятница, 13 Апреля 2018 13:22

АрмИнфо. В Баку сомневаются в справедливости и объективности первоначального отчета, подготовленного наблюдателями БДИПЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ по итогам президентских выборов в Азербайджане, состоявшихся 11 апреля.

Как сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, представители наблюдательской миссии были приглашены в Министерство иностранных дел страны, где им был выражен решительный протест в связи с этим вопросом. "Мы не считаем подготовленный наблюдательной миссией БДИПЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ первоначальный отчет по итогам президентских выборов 11 апреля справедливым и объективным. В указанном предварительном отчете над методологическим и техническим подходом к наблюдению за выборами преобладают весьма субъективные заявления и предвзятые политические взгляды. Заявления о том, что выборы прошли в ограниченной политической среде абсолютно безосновательные. В течение предвыборного процесса были созданы все необходимые условия для ведения в свободном порядке активной избирательной кампании зарегистрированных кандидатов. Ошибочно указывать в качестве недостатка бездействие маргинальных политических сил по причине их политической слабости и отсутствия поддержки, либо пассивную избирательную кампанию ряда зарегистрированных кандидатов", - заверил Гаджиев. При этом он выразил убеждение, что процесс голосования прошел в условиях свободного отношения к кандидатам и избирателям, высокой активности и в целом в соответствии с требованиями законодательства. Безосновательные, не опирающиеся на факты заявления о несоблюдении каких-то процедур, отсутствии прозрачности и других недостатках в день голосования не выдерживают критики. Мы требуем приведения фактов, если таковые имеются у БДИПЧ/ОБСЕ. В условиях отсутствия препятствий для работы более 60 000 местных и международных наблюдателей и слежения за процессом в режиме "онлайн" посредством 1000 веб-камер, принимать всерьез такого рода информацию невозможно. При изучении предварительного отчета можно заметить противоречивые моменты между различными параграфами. Например, в одном месте документа международные наблюдатели выражают признательность правительству Азербайджана за созданные условия и отмечают профессиональную деятельность Центральной избирательной комиссии. В то же время в другом месте они утверждают, что выборы проводились непрозрачно или не соблюдались некоторые процедуры. Это понять невозможно. В документе достаточно таких моментов, и любой, кто его прочитает, сможет сам убедиться. Выраженная наблюдательной миссией подобная позиция является, прежде всего, неуважением к свободному волеизъявлению миллионов азербайджанских избирателей", - заключил Гаджиев.

Примечательно, что до того как наблюдатели были вызваны в МИД Азербайджан, была сорвана их пресс-конференция по презентации предварительного отчета мониторинга выборов. Когда европейские наблюдатели попытались на пресс-конференции зачитать свой доклад, группа "молодых азербайджанских дипломатов" вскочила с мест и буквально набросилась на представителей миссии, выкрикивая различные оскорбления и называя их "агентами Армении". Европейские наблюдатели в знак протеста прервали пресс- конференцию и покинули зал. Европейские наблюдатели в ходе представления отчета подчеркнули, что во время выборов были нарушены основные права и свободы граждан, и избирательные процессы прошли в недемократической атмосфере, исключающей политический плюрализм и свободу слова.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане прошли досрочные президентские выборы. За пост президента страны боролись восемь кандидатов. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев баллотировался на четвертый срок. В выборах также участвовали Гудрат Гасангулиев ("Народный фронт целостного Азербайджана"), Араз Ализаде (Социал-демократическая партия Азербайджана), Фарадж Гулиев ("Национальное движение возрождения"), Рази Нуруллаев ("Инициативная группа фронтистов"), Хафиз Гаджиев ("Современный Мусават"), Сардар Мамедов (Демократическая партия Азербайджана) и самовыдвиженец Захид Орудж. Оппозиционные партии "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават" бойкотировали выборы. Согласно новой Конституции, президент Азербайджана избирался на 7-летний срок, вместо прежних 5 лет. На выборах одержал победу действующий президент страны Ильхам Алиев.