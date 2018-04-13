Пятница, 13 Апреля 2018 11:05

АрмИнфо. Накануне поздно вечером Азербайджан вновь прибег к провокациям на границе с Арменией, в очередной раз открыв огонь в Тавушском направлении.

Как написал на своей страничке в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, огонь был открыт по грузовику, проезжавшему по дороге близ села Баганис Тавушской области РА. Машина была повреждена, однако водитель не пострадал. После ответного огня армянской стороны, противник прекратил провокацию.

На днях Азербайджан вновь открыл огонь в Тавушском направлении армяно-азербайджанской границы. Тогда азербайджанские снайперы убили три коровы одного из жителей села Баганис.