Четверг, 12 Апреля 2018 20:55

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 13 апреля текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 3, 7, 7А, 10 на пр. Азатутяна, школа N128 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 14/1 на ул. Г.Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4/1, 4/2, 4/3, 21 на ул. 9 Мая, жилые дома 6 на 1-ом переулке, 4, 5, 7 на 2-ом переулке, жилые дома 25, 27 на ул. Маргаряна, улица Малатия, квартал "Ной";

10:30-16:30 жилые дома 23, 25 на ул. Налбандяна, жилые дома 10, 12 на пр. Саят-Новы, частично улицы Айгестана 6-12, собственные дома 13,

18, 34, 36 на ул. 8 Марта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 17 на ул. Лвовян, 16, 18, 18/1, 20 на ул. Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 14 на ул. Тотовенца, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1 на ул. Молдовакана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 2, 3 на ул. Гюликевхян, жилые дома 1, 3, 4 на переулке Гюликевхян, жилые дома 51, 53 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; жилые дома 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50 в кв. "Дурян", детский сад N10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-16:00 собственные дома 1-25, 10-31 на 25-ой улице, 1-35 на

27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице в Нор-Ареше;

11:00-17:00 собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарак,

собственные дома 4-78 на ул. П.Севака, 13Г-45Г на 1-ой улице

М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 48-83 на ул. Тавризян, 30-57 на ул. Сако, жилые дома 29 на ул. В.Папазяна, 61, 83 на ул. О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10:00-12:00 частично села Айнтап и Низами; частично частные дома Нор Харберда;

10:00-13:00 частично села Поке Веди и Авшар;

10:30-16:00 частичо село Мргаван;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 жилые дома 95, 97, 99, 104 на ул. Шаумяна в городе Вайк;

10:30-16:00 частично село Агавнадзор;

11:00-16:00 село Агаракадзор;

в Котайкском марзе:

10:0-12:00 села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен, прилегающие газозаправочные станции и абоненты, не являющиеся жильцами;

10-00-15:00 село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 села Джрвеж, Дзорахбюр и частные дома, насосная станция 4-ой степени Джрвежа, прилегающие производственные территрии и

абоненты, не являющиеся жильцами;

14:00-16:00 квартал "Ванаовит", воинская часть, фирма "Цовасар", ООО "Тевамак", газозаправочная станция "СЛЛ" станция сотового оператора

"Виваселл МТС" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакском марзе:

09:30-16:00 села Еранос, Вардадзор, Дзорагюх, Цаккар, Цовасар, Верин Геташен, станции сотовых операторов "АрменТел", "Виваселл МТС",

"Юком", газозаправочные станции "Айк и Нарек", "Багреван" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 банаван Сотка, села Сотк, Азат, Кут, станции сотовых операторов "АрменТел", "Виваселл МТС", "Юком", воинская часть и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15:30-16:30 частично община Варсер, офис автотехобслуживания, офис телецентра, газозаправочные станции "Овик Седракян", "Левлен", "Газ АМА", "Газ Арма", насосная станция N 1 Лчашена, ЧП "Ранчпар",

"Иштукуни", "Гамлет Погосян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 собственные дома улиц 9 и 10 общины Арегнадем в городе Амасия;

10:00-16:00 частично община Бавра в районе Ашоцк;

12:00-15:00 больница, кварталы "Социалакан" и "Латвиакан", международный транспортный коридор "Север-Юг" города Маралик в районе

Ани;

в Лорийском марзе:

11:00-17:00 кварталы "Зоравар Андраник", "Маркси", "Мадан", "Энгельс", "Пирузян" в городе Алаверди, село Джилиза; кварталы 7, 8,

9 на улице Карена Демирчяна в городе Ташир;

в Сюникском марзе:

10:00-15:00 жилые дома 35, 37, 38 на ул. Шаумяна, жилой дом 14 на ул.

М.Арутюняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Капан;

10:00-11:00 села Шурнух, Нор Арачадзор, Татев, Севкар, Тандзаап, Кашуни, Агвани, Тандзевер и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами);

10:00-14:00 село Калер;

11:00-12:00 село Бардзраван;

11:00-16:00 село Хознавар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-17:00 село Хот и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.