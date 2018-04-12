Четверг, 12 Апреля 2018 19:54

АрмИнфо. Участники инициативы "Откажи Сержу" 12 апреля вечером попытались перекрыть площадь Франции в центре Ереване. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

Члены акции попытались начать сидячую забастовку, однако очень скоро сотрудникам полиции Армении удалось <нежно> удалить митингующих с трассы и восстановить дорожное движение. Некоторые упрямые участники акции, которые попытались заблокировать дорожное движение, были подвергнуты приводу. Как сообщил в беседе с журналистами заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян, участники акции, блокируя улицу, совершили фактически противозаконные действия.

Одна из участниц акции Шушан Арутюнян заявила, что акции будут продолжаться до тех пор, пока Серж Саргсян не откажется выдвигаться на должность премьер-министра Армении. "Саргсян дал слово, что в том случае, если страна перейдет на парламентскую систему правления, он не будет претендовать на должность премьера страны, пусть сдержит свое слово", - отметила Арутюнян.

Участники акции продолжили выражать протест посредством автопробега по центральным улицам Еревана, сигналя и призывая граждан Армении на митинге 13 апреля единым фронтом выступить против премьерства Сержа Саргсяна.

Отметим, что в 2014 году на заседании комиссии, которая объявила о запуске конституционных реформ, Серж Саргсян заявил, что в случае успеха конституционных реформ он лично не будет претендовать на должности президента или премьера. "Я официально заявляю, что я, Серж Саркисян, больше никогда не буду выдвигаться на пост президента Республики Армения. Если в результате окончательных обсуждений будет выбран путь, не соответствующий моему желанию, я имею в виду парламентскую модель, то я не буду претендовать и на должность премьер-министра", - сказал Саргсян.

Напомним, что члены инициативной группы пришли к консенсусу с представителями партии "Гражданский договор" относительно совместного участия в различных акциях протеста. ГД, в свою очередь, с 31 марта инициировал шествие по всей территории Армении также в знак протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна. 13 апреля ожидается митинг ГД на площади "Свободы", акции продлятся 4 дня, а 17 апреля - в день выборов премьера, оппозиционеры намерены заблокировать входы в здание НС, чтобы препятствовать проведению голосования.