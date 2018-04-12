Четверг, 12 Апреля 2018 19:03

АрмИнфо. И.о. министра иностранных дел Эдвард Налбандян 12 апреля принял делегацию Международной Организации Франкофонии. Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны обсудили вопросы, связанные с проведением Саммита Франкофонии в октябре 2018 года в Ереване.

В этом контексте члены делегации представили главе внешнеполитического ведомства результаты встреч и договоренности с представителями различных организаций в Ереване. Делегация МОФ также с удовлетворением отметила, что все запланированные мероприятия проводятся в соответствии с графиком, некоторые вопросы решаются даже раньше сроков, указанных в графике.

В свою очередь Эдвард Налбадян подчеркнул, что Армения мобилизировала все ресурсы для проведения Саммита Франкофонии в Ереване на высоком уровне.