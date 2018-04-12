Четверг, 12 Апреля 2018 18:59

АрмИнфо. Правительство Армении приняло ряд решений, направленных на реализацию концепция "Нация-армия". В ходе заседания кабинета 12 апреля, и. о. министра обороны РА Виген Саркисян подчеркнул, что сегодня осуществляется важный, четвертый шаг в направлении реализации концепции "Нация-армия".

Первый шаг, по словам Саркисяна был идеологическим и исходил из выступлений и указаний третьего президента РА Сержа Саргсяна, а также программы действий правительства и касался строительства армии и укрепления связи общество-армия. Второй шаг, по словам министра - правовой, третий - это программа модернизации, являющая практической дорожной картой по развитию армии на предстоящие 7 лет. "Четвертый важный шаг мы совершаем сегодня, я принес на сегодняшнее заседание шесть блоков решений, которыми мы внедряем конкретные программы по практическому переходу к этой идеологи", - сказал Саркисян.

В этой связи правительство Армении установило порядки перехода к военной службе во время обучения в высших учебных заведениях, получения отсрочки, условия предоставления повторной отсрочки; размер премий для демобилизирующихся военнослужащих и ряд других нормативных документов. Правительсво также установило перечень заболеваний, определяющих степень пригодности гражданина для прохождения военной службы, приняло соответствующее решение, которым будет обеспечен порядок прохождения медосмотра, в котором, по словам главы военного ведомства, сокращены коррупционные риски.