Четверг, 12 Апреля 2018 18:26

АрмИнфо. Итоговая пресс-конференция наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, мониторившей за президентскими выборами в Азербайджане, ознаменовалась скандалом.

Как известно, наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ дали крайне негативную оценку президентским выборам в Азербайджане, охарактеризовав их недемократичными и несвободными. Когда европейские наблюдатели попытались на пресс-конференции зачитать свой доклад, группа "молодых азербайджанских дипломатов" вскочила с мест и буквально набросилась на представителей миссии, выкрикивая различные оскорбления и называя их "агентами Армении". Европейские наблюдатели в знак протеста прервали пресс-конференцию и покинули зал. Отметим, что накануне в Азербайджане прошли досрочные президентские выборы, на которых победу одержал Ильхам Алиев. Оппозиция в знак протеста не принимала участия в них. Алиев избирается президентом четвертый раз подряд, на этот раз сроком на 7 лет.

Европейские наблюдатели посчитали, что во время выборов были нарушены основные права и свободы граждан, они прошли в недемократической атмосфере, исключающей политический плюрализм и свободу слова.