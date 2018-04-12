Четверг, 12 Апреля 2018 18:02

АрмИнфо. Более 200 водители грузовых автомобилей в знак протеста перекрыли дорогу Ереван-Гюмри.

Поводом для их недовольства послужило решение правительства, согласно которому, водители перегруженных грузовых автомобилей подвергаются штрафу от 500 тысяч драмов и более. Меж тем, участники акции работают на каменоломне села Уджан, и их машины зачастую бывают перегружены, в результате чего все они подверглись штрафам в 1 млн и более драмов.

На встречу с водителями из Еревана приехал заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Андрей Симонян. Но это не успокоило перенервничавших водителей. "Подобными решениями власти заставляют нам искать убежище прямиком в Турции, но не надейтесь эта наша родина, вы не сумеете выселить нас отсюда. Законы действуют лишь для простых людей, а представители правящей Республиканской партии безнаказанно нарушают их. Либо дайте нам спокойно жить, либо пускай руководство страны убирается",- кричали водители, угрожая шествием дойти до резиденции президента, если штрафы и соответствующий закон не будут аннулированы.

Замминистра Андрей Симонян пообещал приостановить действие закона до того, как проблема будет решена. Он также пообещал аннулировать штрафы, если это будет возможно. Симонян предложил водителям письменно оформить свои предложения и придти в правительство для более детального обсуждения сложившейся ситуации. "Я вместе с народом",- заверил замминистра.

Успокоившись обещаниями чиновника водители на время открыли трассу, пообещав повторить акцию и утроить митинги в Ереване, если вопрос не найдет своего решения. "Эта первая победа народа",- заметили водители.