Четверг, 12 Апреля 2018 17:59

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 12 апреля в Санкт-Петербурге встретился с председателем Палаты представителем Национального Собрания Беларуси Владимиром Андрейченко.

Как сообщает пресс-служба парламента, глава Национального Собрания Армении положительно оценил нынешний уровень армяно-белорусского политического диалога и сформировавшиеся между двумя народами крепкие дружественные связи. Баблоян особо выделил в армяно-белорусских отношениях роль парламентской дипломатии, а также взаимодействие законодательных органов в международных парламентских структурах. Спикер Национального Собрания обратился также к вопросам сотрудничества двух стран в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

В свою очередь Андрейченко подчеркнул, что Беларусь относится к армянскому народу с теплыми и братскими чувствами. В развитии сотрудничества между законодательными органами двух стран он выделил роль межпарламентской комиссии.

Подчеркнув, что Армения и Беларусь обладают большим потенциалом экономического сотрудничества, собеседники в этом контексте обсудили возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в ряде сфер.