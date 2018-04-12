Четверг, 12 Апреля 2018 17:58

АрмИнфо. В ближайшую субботу Степанакерт станет столицей русскоязычной философии. 14 апреля в Университете Месроп Маштоц (Степанакерт) состоятся первые ежегодные международные философские чтения "Цивилизация и Человек", посвященные памяти священника Павла Флоренского.

В этом знаковом мероприятии примут участие представители Московского государственного университета имени Ломоносова, Южного федерального

университета (Ростов-на-Дону), Пятигорского государственного университета, Российско-Армянского (Славянского) университета и других ереванских вузов, а также руководство российского Фонда православной культуры священника П. Флоренского.

Об этом АрмИнфо сообщила председатель Фламандской Ассоциации русскоговорящих в Бельгии Арена Агаджанян. Среди почетных гостей

мероприятия, которые выступят на церемонии открытия - Глава Арцахской Епархии ААЦ, архиепископ Паркев Мартиросян и Министр образования, науки и спорта Республики Арцах Нарине Эдуардовна Агабалян, ректор Университета Месроп Маштоц Донара Сергеевна Габриелян. Свои выступления по вопросам философии подготовили 7 арцахских студентов. В общей сложности, аудитории конференции будет представлено 15 научных докладов, которые впоследствии будут изданы в специальном сборнике и направлены в вузы Армении, России, а также других стран.

По мнению инициатора проекта - российского публициста Дениса Дворникова, у проекта есть две ключевые задачи. Первая - создание в Республике Арцах содержательной дискуссионной площадки по вопросам философии, политологии, политической истории, которая стала бы точкой притяжения для ученых со всего мира. Не только из России и Армении, но также из Ирана, Грузии, стран Западной Европы, Азии и Америки. <Дело в том, что в Арцахе существует база гуманитарных знаний, сложился уникальный политический и смысловой ландшафт, своя особая культура и интеллектуальная атмосфера, которая может и должна стать питательной средой для появления новых идей, для решения сложнейших философских ребусов, которые нам предлагает современность> - сказал Денис Дворников.

Вторая задача - это память об исторических фигурах, так или иначе связанных с историей Нагорного Карабаха. Священник, философ, художник, изобретатель Павел Флоренский в этом отношении составляет идеальный исторический образ. К тому же он воплощает соединение русской и армянской культуры в самом буквальном смысле. Мать Павла Флоренского - Ольга (Саломэ) Павловна Сапарова (Сапарьян) (1859-1951) принадлежала к культурной семье, происходившей из древнего рода карабахских армян. К сожалению, этот важнейший исторический факт еще ни разу не становился темой широкого обсуждения и изучения в публичном пространстве. В доме Флоренских уважалась вера и мировоззрение каждого. Притом, что отец Флоренского - Александр Иванович - принадлежал к православной церкви, а мама - к армяно­григорианской - в доме никогда не было споров и дискуссий на религиозные темы. Это важный пример, который крайне актуален в современном обществе.

Модератор конференции со стороны Университета Месроп Маштоц - проректор по научной работе и внешним связям Гариб Бабаян считает, что проведение конференции - это только первый шаг большого международного проекта. <Впервые в Арцахе проводятся международные философские чтения такого уровня. И особенно важно, что вних участвуют студенты и молодые ученые. Первая международная дискуссия посвящена памяти нашего земляка по крови, выдающегося русского ученого, философа и православного священника отца Павла Флоренского. Тема чтений - крайне актуальна для современного мира - <Цивилизация и Человек>. Рад, что в Арцах приезжают ученые, магистранты и студенты ведущих вузов России и Армении с качественными научными докладами. Уверен, что наши арцахские студенты тоже покажут высокий уровень подготовки. Их доклады посвящены жизни и творчеству Павла Флоренского. Считаю, что это полезно для их развития> - сказал Гариб Бабаян.

По его словам для университета предстоящие философские чтения - это радостное событие, которые потребовали серьезной подготовки. И здесь неоценима роль ректора университета - Донары Сергеевны Габриэлян. Поддержку проекту оказали Президент Республики Арцах, а также Министерство образования, науки и спорта. Конференция начнется 14 апреля 2018 (суббота) в 10:00 в здании Университета Месроп Маштоц по адресу Республика Арцах, г. Степанакерт, ул. Г.Нжде 72.