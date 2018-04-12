Четверг, 12 Апреля 2018 16:58

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян в Санкт-Петербурге 12 апреля принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба НС, в заседании участвовали главы парламентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

По предложению председателя Национального Собрания Баблояна следующие заседания Совета ПА ОДКБ и Ассамблеи пройдут 29-30 октября в Ереване.

В ходе заседания был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности ПА ОДКБ, в частности, итогов Минской сессии Совета ПА ОДКБ, ситуации в зоне ответственности организации и противодействия современным вызовам и угрозам коллективной безопасности, приоритетов председательства Казахстана в ОДКБ в 2018 г., участия делегаций стран-членов ОДКБ в международной наблюдательной миссией на выборах президента РФ, внесения дополнений и изменений в программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2016-2020 гг. и др.

Вопрос об участии парламентских делегаций стран-членов ОДКБ на зимней сессии (22-23 февраля 2018 г., Вена) ПА ОБСЕ и о координации действий парламентских делегаций стран-членов организации к летней сессии (7-11 июля 2018 г., Берлин) ПА ОБСЕ представил к обсуждению председатель Комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, председатель Постоянной комиссии по экономическим вопросам НС РА Хосров Арутюнян.