Четверг, 12 Апреля 2018 15:04

АрмИнфо.Киев официально прекратит участие в структурах Содружества независимых государств.

Как отметил президент Петр Порошенко во время выступления на Киевском форуме по безопасности 12 апреля, над разработкой соответствующих решений будет работать и украинское правительство. "Украина никогда не была и не является членом СНГ, и в ввиду отказа этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы совместно с правительством подготовить официальное предложение относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ. Ровно, как и окончательного закрытия украинского представительства в соответствующих институтах в Минске", - заявил глава государства, передает tsn.ua.

Порошенко призвал провести инвентаризацию всей договорно-правовой базы, которая была заключена Украиной в рамках СНГ, относительно соответствия национальным интересам государства. "Призываю наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ на предмет чувствительных сфер сотрудничества", - сказал он.

СНГ было основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины путём подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств". 21 декабря 1991 года главы 11 бывших союзных республик: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан (Ассоциативный член), Узбекистан, Украина подписали Алма-Атинскую декларацию, в которой излагались цели и принципы СНГ. Также был подписан протокол к соглашению о создании СНГ. 18 октября 2011 года восемь государств-участников Содружества - Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан - подписали договор о зоне свободной торговли, который заменил больше ста двухсторонних договоров, регламентирующих режим свободной торговли на пространстве содружества. В 2014 году Украина заявила о намерении покинуть ряды СНГ.