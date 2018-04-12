Четверг, 12 Апреля 2018 14:57

АрмИнфо. Freedom House, несомненно, организация вполне авторитетная. Тем не менее, не все ее доклады блещут объективностью. Об этом 12 апреля в ходе брифинга для журналистов заявил министр юстиции Давид Атутюнян, касаясь опубликованного накануне доклада правозащитной организации, в котором Армения названа страной, скатывающейся к авторитаризму.

По словам министра, он впервые в докладе данной организации встречает идеи, коренным образом отличающиеся от принятой

методологии. "При детальном изучении доклада, можно с удивлением обнаружить противоречащие друг другу положения. Например, в докладе говорится, что если Серж Саргсян выдвигается в качестве премьер-министра, это ведет к авторитаризму", - отметил Арутюнян, добавив, что организация в то же время прогнозирует, что если Саргсян не выдвинется, то будет управлять страной в качестве "серого кардинала".

Давида Арутюняна удивляет и другой факт - затронув тему группы "Сасна Црер", в докладе нигде не говорится о том, что группа совершила вооруженное нападение. Министр ранее также не встречал подобного рода документ, в котором "на политиков навешивают ярлыки". "Критика - да, но никогда - не приклеивание ярлыков", - заявил он.

Таким образом, как подчеркнул Давид Арутюнян, он с сожалением должен отметить, что впервые в своем докладе Freedom House отклонилась от классической методологии, принятой в организации. "Я допускаю, что международные структуры могут быть в определенной степени ангажированы, но не до такой же степени, тем самым полностью обесценивая доклад", - заключил министр юстиции Армении.

Правозащитная организации Freedom House 11 апреля опубликовала очередной доклад, измеряющий уровень свободы в разных странах мира "Страны переходного периода 2018", в котором назвала Армению страной "двигающейся в негативном направлении" в сторону авторитаризма. Так, согласно докладу, Армения регрессировала по показателям демократии и коррупции "из-за углубления системной коррупции в результате концентрации исполнительной, законодательной и судебной властей в руках правящей Республиканской партии и нежелания правительства искоренить злоупотребления на высоком уровне". В отличие от предыдущих докладов, на этот раз особого внимания заслужило возможное продление правления Сержа Саргсяна. Так, Армения входит в число стран, где главный политический деятель управляет либо из- за кулис, либо имеет неписаную власть, которая существенно превышает полномочия, предоставленные ему законом. Более того, организация констатирует, что за десятилетнее президентства Сержа Саргсяна индекс демократизации Армении снизился. Анализируя прошлогодние события, авторитетная организация отмечает, что Армения не добилась прогресса ни в обеспечении прозрачных выборов, ни в сферах справедливости, свободы печати или прав человека. Наихудший результат был зафиксирован в сферах демократического управления и избирательных процессов. Согласно исследованию, стабильность и независимость системы управления в Армении, баланс между законодательным и исполнительным органами снижаются с 2008 года. За последнее десятилетие из года в год снижалась также оценка избирательных процессов и процесса становления многопартийной системы. Наиболее удовлетворительная ситуация наблюдается в области гражданского общества, но и здесь с 2008 года ситуация не улучшилась, а ухудшилась. Freedom House - независимая неправительственная организация, основанная в Соединенных Штатах, которая на протяжении более 75 лет по всему миру борется за права человека и становление демократии. Оценки организации пользуются большим доверием на Западе. Именно на основе этих оценок, например, Американская корпорация <Вызовы тысячелетия> принимает решение о предоставлении финансовой помощи странам, которые нуждаются в ней, при этом учитывается приверженность этих стран принципам демократии и верховенства закона.