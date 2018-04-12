Четверг, 12 Апреля 2018 14:56

АрмИнфо.Лидер партии "Гражданский договор", депутат Никол Пашинян призвал граждан Армении 13 апреля выйти на митинг и единым фронтом выступить против премьерства Сержа Саргсяна.

"Я призываю всех жителей городов и сел, а также столицы Армении выйти завтра в 18:30 на Площадь Свободы в Ереване. Хочу отметить, что все наши действия исключительно для граждан Армении, для победы справедливости, для будущего наших детей. Пришло время освобождения Армении, то самое время, когда именно мы будем решать нашу судьбу, время победы воли граждан РА", - написал оппозиционер на своей страничке в Facebook.

Отметим, что 31 марта лидер партии "Гражданскиой договор", глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян начал 14-ти дневное шествие от Гюмри до Еревана, направленное против Сержа Саргсяна и Республиканской партии Армении. Шествие завершится 13 апреля в Ереване, где в 18:30 на площади "Свободы" состоится итоговый митинг, которому последуют другие акции протеста, вплоть до окружения здания Национального Собрания, где 19 апреля запланированы выборы премьер-министра.