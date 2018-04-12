Четверг, 12 Апреля 2018 14:55

АрмИнфо.Дальнейшую судьбу Армении будут определять сильные мира сего. Подобную точку зрения 12 апреля на пресс-конференции в Ереване выразил член комитета "Карабах", советник первого президента Армении по вопросам национальной безопасности Ашот Манучарян.

По его словам, сегодня стоит глобальная проблема существования человека. Вместе с тем, Манучарян убежден, что сегодня реализуется политика по уничтожению армян и Армении как государства Сержем Саргсяном и другими "преданными сынами страны". Более того, по словам эксперта, Сегодня Азербайджан готовится к организации геноцида армян, как это было в 1915 году в Турции. "И эта программа сегодня успешно реализуется в том числе, и благодаря той политике, которая проводится в Армении. Еще один шаг, который ведет нас к уничтожению, это привитие искаженной системы ценностей. То, что сегодня пропагандируется через экраны телевизоров, музыку, книги - противоречит реальной армянской системе ценностей", - сказал Манучарян.

Говоря о взаимодействии Турции, Ирана и России, Манучарян отметил, что это сотрудничество вынужденное. По его словам, однако, лишь это взаимодействие позволяет сегодня избежать хаоса в регионе. Эксперт также считает, что российские ПВО могли бы помешать Израилю нанести ракетный удар по Сирии, что было бы более правильно и не привело к тому, что мы имеем сегодня. "Израиль пригрозил уничтожить иранское присутствие в Сирии. В ответ на что, Иран заявил о том, что в случаи подобной агрессии ИРИ полностью уничтожит присутствие Израиля в регионе. А мы как знаем, Израиль имеете серьезные позиции в соседнем Азербайджане, выводы напрашиваются сами за себя", - заключил Манучарян.