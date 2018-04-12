Четверг, 12 Апреля 2018 11:42

АрмИнфо.Понедельник, 30 апреля 2018 года в Армении будет объявлен нерабочим днем в связи с отмечаемым 1 мая Днем труда. Соответствующий проект постановления включен в повестку дня правительства Армении 12 апреля.

Как говорится в справке-обосновании к документу, таким образом, гражданам страны предоставляется возможность на дополнительный отдых перед Днем труда - 1 мая и право на долгие выходные - 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Вместо 30 апреля рабочим днем будет объявлена суббота

- 5 мая.