Четверг, 12 Апреля 2018 11:39

АрмИнфо. Медицинские центры Армении могут получить право на самостоятельный ввоз для своих нужд лекарственных препаратов. Поправки в законе "О лекарствах" одобрены на заседании парламента 12 апреля.

По словам одного из авторов представленного документа, депутата от правящей Республиканской партии Акопа Акопяна, в настоящее время право на импорт лекарственных препаратов принадлежат лишь крупным оптовым компаниям. Так, из 150 компаний - импортеров на долю 5 приходится 75% всех поставок, что, по словам Акопа Акопяна, не может приветствоваться. В этой связи, предлагается немного расширить поле фармацевтики. В частности, предлагается предоставить больницам право на ввоз для себя лекарств без лицензии на оптовую торговлю при наличии у больницы лицензии на аптечную деятельность. Кроме того, предлагается разрешить физическим лицам ввозить из-за рубежа лекарства не только для своих нужд, но и для нужд членов семьи. При этом, разрешается физическим лицам завозить из-за рубежа не более 10 наименований лекарственных препаратов.

Депутат напомнил, что в целях урегулирования рынка фармацевтики совместно с правительством создана рабочая группа, первое заседание которой состоялось накануне. Целью рабочей группы является рассмотрение основных направлений по либерализации рынка фармацевтики, что приведет к снижению стоимости лекарственных препаратов и повышению качества продукции.

Следует, однако, отметить, что правительство Армении, представитель которого не пожелал высказать позицию исполнительного органа на заседании парламента, выдало отрицательное заключение по представленному законопроекту.

Заместитель министра здравоохранения РА Самвел Маргарян ранее на заседании правительства отмечал, что с учетом специфики лицензирования оптовой торговли лекарствами Минздрав не считает целесообразным давать такое право больницам. Медучреждения, по его словам, могут отдельным порядком обратиться для получения лицензии на оптовую деятельность и импортировать лекарства. Что касается второго предложения, то, по словам замминистра, в предложении депутатов представлен довольно широкий перечень членов семьи, вплоть до дедов, внуков, приемных детей и родителей, что противоречит положениям Семейного кодекса Армении, согласно которому членами семьи являются только муж, жена и дети. "Помимо этого, в ближайшее время мы представим на утверждение правительства новый порядок импорта лекарств, по которому будет упрощен порядок и увеличено допустимое количество лекарств для личных нужд при ввозе со стороны физических лиц", - сказал он.