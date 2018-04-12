Четверг, 12 Апреля 2018 11:31

АрмИнфо. В Армении будут введены ограничения на деятельность саун, бани, парилок и дискотек. Поправки в законе "О торговле и услугах" и в ряде смежных законов внесены на заседании армянского парламента 12 апреля в первом чтении.

Представивший пакет поправок, заместитель министра экономического развития и инвестиций РА Тигран Хачатрян отметил, что речь идет об упорядочивании деятельности ночных клубов и других развлекательных объектов, действующих в многоквартирных зданиях и непосредственно по соседству с ними, рядом с образовательными и медицинскими учреждениями, государственными и местными органами власти. Пакетом впервые даются законодательные определения, получивших в республике широкое распространение объектов, предоставляющих коммерческие услуги, в частности, таких, как "стрип-клуб", "караоке", "дискотека". Законом устанавливается, что указанные объекты, а также сауны, бани и парилки являются подлежащими ограничениям объектами и запрещается их размещение в жилых и нежилых помещениях многоквартирных зданий. Одновременно учитывая, что разрешения на предоставление услуг подобного типа выдаются на основании решений органов местного самоуправления, законом также устанавливается, что предъявляемые к размещению подобных объектов общие требования устанавливаются органами местного самоуправления. В целях выполнения положений закона хозяйствующим субъектам будет предоставлен 1 год для переноса подобных заведений в более отдаленные местности. В случае невыполнения требований закона нарушителей ждут серьезные штрафные санкции. В случае с караоке, дискотеками, банями, саунами и парилками размер штрафных санкций составит в первом случае от 50 до 100-кратного размера минимальной заработной платы, а при повторении в течение года правонарушения штрафы будут увеличены до 300-кратного размера минимальной заработной платы. В отношении стриптиз- клубов сумма штрафных санкций составит от 300 до 500-кратного размера минимальной заработной платы, а при повторении правонарушения в течение года штраф возрастет от 1 тыс до 1,3- тысячного размера минимальной заработной платы.