Четверг, 12 Апреля 2018 11:29

АрмИнфо.Полиция Армении в очередной раз выступила с заявлением в связи с несанкционированными митингами, стартовавшими в республике.

"Со стороны отдельных участников гражданского движения звучат заявления о том, что в городе будут перекрыты улицы, окружены здания и строения. Подобные действия приведут к нарушению естественной деятельности граждан и организаций. Разъясняем, что согласно закону РА о свободе проведения митингов, проведение митинга не должно привести к нарушению основных прав других лиц или же несоразмерному ограничению общественных интересов", - говорится в сообщении Полиции РА, поступившем в АрмИнфо.

Вместе с тем, в ведомстве напомнили о недопустимости нарушения общественного порядка, препятствования движению транспорта и пешеходов. Полиция Армении вновь призвала участников собраний и шествий в Ереване придерживаться требований законодательства о проведении митингов и воздержаться от призывов к насилию или насильственных действий, и четко придерживаться законодательства в этом вопросе. "Призываем фактических организаторов митинга проявить высокую гражданскую сознательность и примерное поведение, обязательно взаимодействовать с полицией на митингах. Мирные, безоружные митинги получат безоговорочное содействие полиции, будут гарантированы все права и безопасность участников мирного митинга", - говорится в заявлении Полиции РА.

Напомним, что заявления Полиции РА обусловлены акциями протеста, стартовавшими в республике и направленными против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер- министра страны.