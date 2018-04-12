Четверг, 12 Апреля 2018 11:27

АрмИнфо.Армянская Ассамблея Америки начала сбор подписей в Комитете по армянским вопросам Конгресса США для обращения к президенту Соединенных штатов Дональду Трампу, чтобы он 24 апреля признал Геноцид армян в Османской империи и отдал дань уважения памяти жертв тех событий.

Об этом говорится в сообщении ААА, поступившем АрмИнфо.