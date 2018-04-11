Среда, 11 Апреля 2018 21:01

АрмИнфо. Помимо кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна, ни одной другой кандидатуры не было предложено на пост премьер- министра Армении в ходе заседания Верховного органа Республиканской партии Армении (РПА). Об этом 11 апреля после заседания партии заявил вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей РПА Эдуард Шармазанов.

По словам Шармазанова, согласно Конституции, новый президент обязан назначить премьер-министра от партии, победившей на парламентских выборах, то есть от правящей Республиканской партии Армении. Правящая РПА, как указал вице- спикер, давно определилась с кандидатурой премьера. На сегодняшнем заседании партия дала старт институциональным обсуждениям по вопросу будущего премьера. "Обсуждения прошли в атмосфере сплоченности и солидарности, и все члены Исполнительного органа РПА, без исключения, поддержали прозвучавшее накануне предложения. Уже в субботу на заседании Совета РПА будет предложена кандидатура премьер-министра. Думаю, всем понятно кто наш кандидат на пост премьера. Иного мнения и быть не могло", - заявил пресс-секретарь РПА.

Официальное - де-юре решение, как сообщил Шармазанов, партия собирается огласить в субботу, 14 апреля, а уже 16 апреля РПА представит кандидатуру экс-президента НС, которое обсудит ее 17 апреля.

Отметим, что на данный момент около центрального офиса правящей Республиканской партии Армении (РПА) члены гражданской инициативы "Откажись от Сержа" проводят акцию-протеста против возможного выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Демонстранты перекрыли проезжую часть улицы Амиряна, ведущую на площадь Республики.