Среда, 11 Апреля 2018 20:21

АрмИнфо. Около центрального офиса правящей Республиканской партии Армении (РПА) путь манифестантам перекрыл полицейский кордон. Правоохранителями установлено ограждение из металлической сетки.

Выступая перед демонстрантами, члены гражданской инициативы "Откажись от Сержа" заявили о том, что экс-президент всеми способами пытается вернуться к власти. По их словам, у экс-главы не имеет на это право, поскольку потерпел фиаско как во внутренней, так и внешней политике.

Таким образом, как заявили участники акции-протеста, настало время сказать: "Нет", призвав всех собравшихся с 13 апреля каждый день собираться на площади <Свободы". Они также назвали возможным проведение акций гражданского неповиновения - перекрыть одну из улиц возле центрального офиса РПА.

Сегодня в центральном офисе Республиканской партии Армении (РПА) проходит заседание ВО РПА, в котором примет участие председатель партии Серж Саргсян. Ожидается, что на заседание Верховного органа РПА, скорее всего, кандидатура экс- президента Армении Сержа Саргсяна будет выдвинута на пост премьер-министра страны.