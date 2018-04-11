Среда, 11 Апреля 2018 19:55

АрмИнфо. Возле центрального офиса правящей Республиканской партии Армении (РПА) на пересечении проспекта Тигран Меца с улицей Мелик-Адамяна в Ереване проводится акция протеста. Ожидается, что на сегодняшнем заседание Верховного органа РПА, скорее всего, кандидатура экс- президента Армении Сержа Саргсяна будет выдвинута на пост премьер-министра страны.

Участники акции-протеста включили с помощью уличных громкоговорителей заявления Сержа Саргсяна от 2014 года. Тогда на заседании комиссии, которая объявила о запуске конституционных реформ, Серж Саргсян заявил, что в случае успеха конституционных реформ он лично не будет претендовать на должности президента или премьера. <Я официально заявляю, что я, Серж Саркисян, больше никогда не буду выдвигаться на пост президента Республики Армения. Если в результате окончательных обсуждений будет выбран путь, не соответствующий моему желанию, я имею в виду парламентскую модель, то я не буду претендовать и на должность премьер-министра>, - сказал Саргсян.

Напомним, что члены инициативной группы пришли к консенсусу с представителями партии "Гражданский договор" относительно совместного участия в различных акциях протеста. ГД, в свою очередь, с 31 марта инициировал шествие по всей территории Армении также в знак протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна. 13 апреля ожидается митинг ГД на площади "Свободы", акции продлятся 4 дня, а 17 апреля - в день выборов премьера, оппозиционеры намерены заблокировать входы в здание НС, чтобы препятствовать проведению голосования.