Среда, 11 Апреля 2018 18:52

АрмИнфо. Beeline для абонентов предоплатной мобильной связи запускает услугу <Контроль расходов>, которая позволит проверять свои траты посредством SMS-сообщения.Как сообщает пресс-служба компании, услуга позволяет с помощью команды 128# получить SMS-сообщение, в котором указаны последние 10 платных операций и соответственно потраченная на это сумма средств. В сообщении также указывается баланс счета на момент запроса.

Информация предоставляется по данным за последние 30 дней. Услуга доступна также в роуминге. Услуга бесплатна, а количество запросов не ограничено.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".