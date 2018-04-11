Среда, 11 Апреля 2018 18:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

12 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 99-120 на ул. Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4/1, 4/2, 4/3, 21 на ул. 9 Мая, жилые дома 6 на 1-ом переулке Фучика, 4, 5, 7 на 2-ом переулке, жилые дома 25, 27 на ул. Маргаряна, собственные дома 18-65 на ул. Торомонян, собственные дома 1-52 на ул. Крылова, собственные дома 9-67 и жилые дома 70/1, 70/2, 70/3 на ул. Сасунци Давида, собственные дома 1-96 на ул. Белинского, собственные дома 17-77 на ул. Чернышевского, собственные дома 70-76 на 7-ой улице, 68-78 на 9-ой улице, 1-50 на 50-ой улице и 48-ая улица в Нор-Ареше;

10:00-15:00 жилые дома 17, 17/3 на ул. Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве;

10:30-16:30 жилые дома 17 на ул. Лвовян, 16, 18, 18/1, 20 на ул. Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 2, 2/1, 3, 3/1, 3/2, 4, 6, 6/1 на ул. Тотовенца, школа N76 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 2, 3 на ул. Гюликевхян, жилые дома 1, 3, 4 на переулке Гюликевхян, жилые дома 51, 53 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; собственные дома 2-74 на 1-ой улице Норка общины Норк- Мараш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома в квартале "Айгегорцнери" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50 в кв. "Дурян", детский сад N10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 23-31, 59 на ул. Чаренца, собственные дома 29, 29/1 на ул. Физкультурникнери, собственный дом 36 на ул. Манукяна, собственные дома 1-25 на 4-ой улице, 1-17 на 5-ой улице, 2- 18 на 6-ой улице, 87-103 на 9-ой улице, 38-62 на 10-ой улице, 7-227 на 11-ой улице, 12-26 на 12-ой улице Айгестана; жилые дома 67-105 на 9-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 13, 18, 34, 36 на ул. 8 Марта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично Северный проспект и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 13-34 на 26-ой улице в Нор-Ареше, жилые дома 25, 27 на ул. Эребуни;

11:00-17:00 собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарак, собственные дома 4-78 на ул. П.Севака, 13Г-45Г на 1-ой улице

М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А на ул. М.Аветисяна, жилые дома 21, 21/1, 23 на ул. Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15, 17, 19 на ул. А.Хачатряна, жилые дома 25 на ул. В.Папазяна и 26 на ул. Вагаршяна, собственные дома 55-65 на ул. Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 села Аракс и Нор Амасия;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Гукасов;

10:00-14:00 частично села Воскетап и Арарат; частично улицы Андраника, Сарибека Варданяна в городе Веди;

10:30-16:00 частично село Мргавет;

14:30-16:00 частично села Таперакан и Ноякерт;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Гэр-Гэр;

11:00-16:00 частично село Шатин;

в Котайкском марзе:

12?00-14?00 частично село Ариндж; станции компаний "Виваселл МТС" и "Юком" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 северные территории общины Мец Сепасар в районе Ашоцк; квартал "Малаая Земля", частично улица Гандилян, территории

прилегающие от улицы Хримян Айрик до ресторана "Наири" в городе Гюмри; улицы Еритасардакан, Колтнтесакан в городе Маралик в районе Ани;

11:00-14:00 улицы Шинарарнери, Сасунци Давида в городе Артик;

в Лорийском марзе:

11:00-17:00 кварталы 7, 8, улица Пушкина в городе Ташир; села Ехегнут, Дебед, Дзорагюх и Дзорагетаван; частично село Айгеат;

в Тавушском марзе:

10:00-12:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

12:00-14:00 улица Айгестан в городе Иджеван; село Гандзасар;

в Сюникском марзе:

09:30-11:00 жилой дом 4 на ул. Абовян, жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на ул. Лернагорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Каджаран;

10:30-11:30 жилые дома 31, 39, 41, 43, 45, 46 на ул. Сисакан, частично улицы А.Манукяна, А.Гавида и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); в городе Сисиан;

11:30-13:30 улица Мясникяна, переулок Адонца, улицы Сисакан,

А.Манукян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

10:00-15:00 жилые дома 35, 37, 38 на ул. Шаумяна, жилой дом 14Б на ул. М.Арутюняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Капан;

10:00-16:00 квартал "Барабатум" и поселок Вачаган в городе Капан;

11:00-16:00 улица Христофора, Капанское шоссе в городе Горис; село Арегуни;

11:30-12:30 села Караундж, Арташен, хндзореск, Карашен, Корнидзор, Тег, Аравус, Хознавар, Ванатур, Хнацах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-14:30 села Арачадзор и Дзорастан;

13:00-15:00 села Неркин и Верин Хотана, села Норашеник и Шрвенанц;

15:00-17:00 села Антарашат, Ухтавайр, Ванек и Тапер.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.