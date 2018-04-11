Среда, 11 Апреля 2018 18:19

АрмИнфо. Правозащитная организации Freedom House опубликовала очередной доклад, измеряющий уровень свободы в разных странах мира "Страны переходного периода 2018", в котором назвала Армению страной "двигающейся в негативном направлении" в сторону авторитаризма.

Так, согласно докладу, Армения регрессировала по показателям демократии и коррупции "из-за углубления системной коррупции в результате концентрации исполнительной, законодательной и судебной властей в руках правящей Республиканской партии и нежелания правительства искоренить злоупотребления на высоком уровне".

Наряду с Арменией, в числе стран, которые по оценке Freedom House в 2017 году "двигались в негативном направлении" в сторону авторитаризма также Украина, Молдова, Грузия и Кыргызстан. По версии Freedom House из постсоветских стран несвободными "укоренившимися автократиями" являются Беларусь, Россию, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан Узбекистан и Таджикистан.

Авторы доклада отмечают резкое ухудшение ситуации со свободой слова в Польше, Венгрии и Сербии. В Польше, по их мнению, правительство "подмяло под себя юридическую систему". Резко упали в рейтинге Freedom House Венгрия и Сербия. Организация критикует правление Виктора Орбана и отмечает, что в последний год в Венгрии были приняты "два закона в российском стиле": первый ограничивает работу некоммерческих организаций с иностранным финансированием, второй закрыл Центральноевропейский университет в Будапеште.

Freedom House призывает Евросоюз как можно скорее принять меры в отношении Польши и Венгрии, иначе "то, что происходит в Варшаве и Будапеште, может распространиться и на Париж с Берлином".