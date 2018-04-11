Среда, 11 Апреля 2018 17:29

АрмИнфо. Последнее заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического союза прошло без инцидентов, и армянская делегация сотрудничала со своими коллегами в нормальной рабочей обстановке. Об этом 11 апреля на пресс-конференции заявил депутат от блока "Елк", член армянской делегации в ПАЧЭС Геврог Горгисян.

Горгисян отметил, что инцидент, произошедший в Киеве, когда армянскую делегацию не пригласили на специальное совещание Генассамблеи ПАЧЭС и решения были приняты без нее, был беспрецедентным, при этом отметив, что такое поведение было направлено не против Армении, а против России. "После инцидента в Киеве мы разослали представителям всех делегаций письменное обращение с просьбой осудить подобное поведение коллег. Мы уверены, что впредь таких неприятных инцидентов происходить не будет", - отметил депутат.

На этот раз, по словам депутата, заседание прошло без инцидентов. Было принято несколько предложений армянской делегации, связанных с регламентом ПАЧЭС, член армянской делегации Ваге Энфиаджян был избран заместителем председателя экономической комиссии ПАЧЭС.

Горгисян отметил, что на последнем заседании ПАЧЭС обсуждались вопросы по развитию высоких технологий и их роль в экономической и политической жизни стран. "Мы представили ситуацию, связанную с высокими технологиями и их использованием в Армении. Также во время выступлений мы представили экономические перспективы нашей страны. В частности, мы отметили, что в РА активно развивается бизнес-сфера, при этом подчеркнув, что Армения открыта для сотрудничества", - подчеркнул депутат.

В заключении Горгисян добавил, что члены армянской делегации сделали выводы из неприятного инцидента в Киеве и впредь будут готовы к подобным ситуациям.

Отметим, что 29 ноября на 50-ой Генеральной ассамблее ПАЧЭС по инициативе украинской делегации было проведено совещание, на которое представителей Армении намеренно не пригласили. В ответ на подобное поведение, армянские депутаты распространили заявление, в котором охарактеризовали сей инцидент как оскорбление не только в отношении армянской делегации, но и всей организации. В качестве знака протеста армянская делегация покинула зал заседаний. "В дальнейшем выяснилось, что в результате обсуждения внесено изменение в текст декларации, касающееся существующих в регионе конфликтов, что полностью противоречит принципам международного права - неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения народов", - говорилось в заявлении. Армянская делегация призвала остальные делегации "не поддаваться провокациям, не обслуживать экономической структурой политические интересы некоторых стран, осудить подобное поведение и вернуться в поле конструктивного сотрудничества, что исходит из сути и традиций ПАЧЭС".