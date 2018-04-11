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 Среда, 11 Апреля 2018 16:56
Марианна Мкртчян

В Ереване продолжают держать в центре внимания вопросы гуманитарного разминирования

В Ереване продолжают держать в центре внимания вопросы гуманитарного разминирования

АрмИнфо. В Ереване продолжают держать в центре внимания вопросы гуманитарного разминирования. Так, на мероприятии "Армения               против мин", приуроченном Международному дню информирования населения о минной опасности и содействия противоминной деятельности,  директор ГНКО "Центр гуманитарного разминирования и экспертизы"             Рубен Аракелян отметил, что возглавляемая им организация с момента основания в 2011 году ставит перед собой три основные цели по вопросу гуманитарного разминирования:  обеспечение безопасности людей, обеспечение безопасного использования людьми сельскохозяйственных угодий и решение экологических задач.

По его словам, они при осуществлении работ по разминированию в первую очередь руководствуются тем, чтобы обеспечить разминирование территорий, находящихся как минимум на расстоянии одного километра от населенных пунктов. Аракелян констатировал, что сегодня вопросы разминирования существуют в четырех областях страны - в Вайоцдзорской, Тавушской, Гегаркуникской и Сюникской, общая территория участка разминирования в четырех областях - 17 млн. кв. метров близ которых проживает около 35 тыс. человек.

В свою очередь координатор Программы развития ООН Алла Бакунц напомнила, что в свое время  ПРООН смогло оценить весь масштаб проблемы гуманитарного разминирования с точки зрения развития человека. "Именно ПРООН в свое время создало первую приблизительную картографию проблем разминирования в Армении. Сегодня у нас уже есть реальная картина того, что мы должны сделать. Хочу сказать больше, сегодня мы готовим к реализации амбициозный проект в этой сфере и надеемся на ее успешную реализацию. Хочу подчеркнуть, что ПРООН готово к масштабному взаимодействию и по вопросу гуманитарного разминирования, и по вопросу повышения информирования населения о минной опасности", - сказала Бакунц, и в этом контексте добавила, что если разминирование продолжится этими темпами, то нужно будет еще несколько десятков лет для полной расчистки всех территорий от мин.

Меж тем, представитель отдела по вооружениям Международного Комитета Красного Креста Парамдип Бопиндер Мтарун отметила, что Ереванский офис Организации в основном осуществляет деятельность по оказанию помощи лицам, пострадавшим от взрыва мин. "Считаем важным проведение подобных мероприятий, которые в очередной раз напоминают о важности гуманитарного разминирования и повышения информированности общества о минной опасности", - сказал представитель МККК. При этом она подчеркнула, что проблема гуманитарного разминирования носит массовый характер и требует комплексного подхода.

Примечательно также, что с 2016 года донорские организации перестали выделять средства на гуманитарное разминирование, ввиду чего работы по разминированию в Армении были приостановлены.

Ежегодно, от взрыва мин погибает порядка 10 тыс. человек, еще около 20 тыс. получают увечья различной степени, причем 30% пострадавших - это дети.

8 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея постановила официально провозгласить 4 апреля Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, и отмечать его каждый год (резолюция 60/97). Она призвала государства при поддержке со стороны Организации Объединенных Наций и соответствующих организаций продолжать содействовать созданию и развитию национального потенциала для осуществления связанной с разминированием деятельности в странах, в которых мины и взрывоопасные пережитки войны создают серьезную угрозу безопасности, здоровью и жизни гражданского населения или препятствуют социально-экономическому развитию на национальном и местном уровнях. 

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