Среда, 11 Апреля 2018 16:54

АрмИнфо. Глава Центризбиркома Армении Тигран Мукучян отчитался перед Национальным Собранием за проделанную ЦИК в 2017 году работу. Отчет состоит из 89 страниц, в котором отражен также процесс организации и проведения парламентских выборов, выборов в совет старейшин Еревана, а также местных выборов.

По словам Мукучяна, все эти выборы были организованы транспарентно, в соответствии с законом и прошли в мирной атмосфере. Чему способствовали во многом установленные на избирательных участках видеокамеры.

Он сообщил, что за парламентскими выборами 2017 года следили порядка 29 тысяч местных и иностранных наблюдателей, у кандидатов в целом было порядка 23 тысяч доверенных лиц, избирательный процесс освещали 1244 представителей СМИ. Во время ереванских выборов было зарегистрировано 1600 доверенных лиц, 4200 местных и иностранных наблюдателей, за процессом следили 654 представителей СМИ.

По его словам, из 309 кандидатов в Совет старейшин Еревана не был зарегистрирован лишь 1, а из 1538 кандидатов в депутаты лишь 2 по причине несоответствия представленных документов требованиям закона.

Во время парламентских выборов поступили 4 заявления о пересчете голосов в 12 участках, во время ереванских выборов поступило 2 заявления. Заявлений об аннулировании итогов выборов не поступало вообще.

В журналах при окружных избиркомах были оставлены 562 записи во время парламентских выборов и 474 во время ереванских.

Мукучян заметил, что по требованию нового ИК после выборов были обнародованы списки проголосовавших граждан. Как показала электронная система, после выборов эти списки просмотрели 76 тысяч 324 граждан, в целом было просмотрено 250 тысяч страниц. "Должен отметить, что ни одной жалобы от граждан о том, что кто-то проголосовал вместо них, в ЦИК не поступало",- подчеркнул Мукучян.

После парламентских выборов в ЦИК поступило 66 жалоб, в территориальные избиркомы 324 от трех наблюдательских организаций. Во время ереванских выборов в ЦИК поступило 5 жалоб от 1 наблюдательской организации.

Мукучян также подчеркнул, что ЦИК и полномочные структуры рассмотрели публикации СМИ о нарушениях, как заявление, и изучили все эти случаи. Резюмируя, Мукучян подчеркнул, что ни одного случая о двойном голосовании во время выборов не было, и прогресс в организации электоральных процессов на лицо.

Несмотря на утверждения Мукучяна о беспрецедентности проведенных выборов, депутаты от блоков "Царукян" и "Елк" посчитали, что они не отражали волю народа, поскольку рейтинговая система голосования препятствовала этому. "Рейтинговая система голосования, по сути, свела политическую борьбу к минимуму. Развернулась борьба денег и ресурсов. Предлагаю пересмотреть и упразднить данную систему выборов",- заявила секретарь блока Наира Зограбян.

А секретарь блока "Елк" Эдмон Марукян предложил разработать механизмы по предотвращению всяких возможностей раздачи избирательных взяток. В противном случае каких-либо перемен ожидать не следует.