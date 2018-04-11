Среда, 11 Апреля 2018 15:11

АрмИнфо. Улучшения отношений между Россией и Западом в краткосрочной перспективе ожидать не стоит, в этих отношениях начался совершенно новый этап, и вариантов урегулирования отношений практически нет. Об этом 11 апреля на пресс-конференции заявил директор института "Кавказ" Александр Искандарян.

Политолог заявил, что сейчас Россия оказалась в достаточно сложной политико- экономической ситуации. По словам эксперта, американские санкции довольно сильно повлияли на экономическую ситуацию в России, которая, будет продолжать ухудшаться.

Искандарян заявил, что использование химического оружия в Думе было всего лишь поводом для американцев для еще большей эскалации ситуации. При этом он подчеркнул, что для коренного изменения ситуации в Сирии потребуется крупномасштабная война, наподобие той, которая произошла в Ираке. Однако, по мнению эксперта, это маловероятно.

По словам политолога, на данный момент с помощью России и Ирана президенту Асаду удалось достичь довольно значительных успехов, и он контролирует большую часть сирийских территорий. "На сегодняшний день в Сирии уже не осталось той оппозиции, которая реально могла бы противостоять Асаду. На данный момент у президента есть проблемы лишь с курдонаселенными территориями, которые хотят автономию, и с той частью Сирии, в которой обосновалась турецкая армия. Для радикального изменения баланса сил, простых бомбардировок, которые намерены организовать США недостаточно>, - подчеркнул Искандарян. Политолог заметил, что все, что в ближайшей перспективе возможно в Сирии, это отдельные удары по сирийским базам, не более того.

"Однако, ситуацию необходимо рассматривать в более широком ракурсе, это не сирийская проблема, это вопрос столкновения интересов двух сверхдержав, и хуже всего то, что потепления отношений в долгосрочной перспективе ожидать не стоит", - подчеркнул эксперт.

При этом он выразил мнение о том, что сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация вряд ли повлияет на Армению. "Армения является той страной, которой всегда удавалось сохранять хорошие отношения как с Россией, так и с Западом. Мы уже научились существовать в довольно сложных ситуациях. Например, мы одна из тех стран, которая очень тесно сотрудничает с Ираном, находящимся под санкциями США, при этом не портя отношений с Вашингтоном. Кроме того во время ухудшения отношений между Россией и Грузией мы смогли спокойно взаимодействовать с обеими странами. Таким образом, думаю, вся эта ситуация минимально затронет Армению", - подчеркнул политолог.

Искандарян также отметил, что Армения не та страна, за которую сверхдержавы вели бы ожесточенную борьбу, поэтому нам и удается балансировать и сохранять хорошие отношения со всеми геополитическими векторами.