Среда, 11 Апреля 2018 14:31

АрмИнфо. В Азербайджане не бывает выборов, нет оппозиции, и это та страна, где ликвидирована политическая риторика. Об этом 11 апреля на пресс-конференции заявил директор института "Кавказ" Александр Искандарян.

Политолог заметил, что вряд ли после выборов в Азербайджане в карабахском вопросе будут происходить серьезные изменения. "Скорее всего, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе в карабахском вопросе будет сохраняться та же ситуация, что и сейчас. Так же будет действовать Минская группа ОБСЕ, сопредседатели будут работать над сохранением статус-кво, а Армения и Арцах будут усиливать ВС на линии соприкосновения", - отметил глава института "Кавказ".

По словам Искандаряна, безусловно, Азербайджан будет периодически организовывать перестрелки, производить диверсии и всячески сохранять напряжение на границе, но особенной перемены в политике Баку по данному вопросу ожидать не стоит. "Периодическая организация перестрелок и диверсий на линии соприкосновения является стратегией Азербайджана. Вопрос заключается только в том, насколько часто будут происходить подобные инциденты. Да, конечно, будут эскалации, возможно даже крупномасштабные эскалации, но такой ситуации, как в апреле 2016 года в ближайшее время не будет", - заверил эксперт. Политолог также заявил, что в этом году ситуация на границе, по сравнению с предыдущим годом относительно спокойная, то есть это доказывает тот факт, что напряжение на границе постепенно спадает.

В заключении Искандарян также отметил, что Турции сейчас не до Карабаха и вряд ли стоит опасаться какой-либо агрессии в данном вопросе со стороны Анкары.