Среда, 11 Апреля 2018 13:43

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении в 2017 году выявила и предотвратила пути организации незаконной миграции, по которым преступные группировки из граждан зарубежных стран путем предоставления фальшивых документов и информации пытались переправить граждан РА, Ирана, Украины, ближневосточных и среднеазиатских (Узбекистан, Киргизстан) стран через территорию Армении в страны Шенгенской зоны, США, Турцию и другие государства.

Согласно сообщению СНБ, члены группировки также путем предоставления фальшивых документов и информации организовали получение незаконными мигрантами временного пристанища в Армении.

По фактам содействия и организации незаконной миграции в качестве обвиняемых привлечены 33 человека, среди них 25 граждан РА и 8 граждан зарубежных стран. Согласно данным СНБ, особенно популярными среди незаконных мигрантов были направления стран Шенгенской зоны и Турции. Транспортировка мигрантов осуществлялась за сумму от $350 до $10.000. Во многих случаях транспортировка мигрантов осуществлялась в обход пограничных застав Армении.

Примечательно, что по делу проходит адвокат Палаты адвокатов Армении Э.М., который способствовал приобретению незаконных документов членами группировки