Среда, 11 Апреля 2018 13:33

АрмИнфо. В Военной полиции Армении раскрыли дело о крупном хищении. Как сообщает пресс-служба Военной полиции Минобороны РА, благодаря предпринятым следственным мероприятиям было выяснено, что в январе 2015 года жительница Гегаркуникоской области некая Нелли, представившись в качестве полковника Минобороны РА, и для вхождения в доверие, представив своего супруга Г.Ш. в качестве генерала, под предлогом перемещения офицера N-ой воинской части Минобороны РА С.Т. ближе к месту проживания, получили у матери офицера В. Т. один млн. драм и расхитили полученную сумму.

"Выяснилось, что В.Т. взяла 1 млн. драм из "Ардшининвестбанка" под залог дома. С.Т. и В.Т. написали заявление в Военную полицию МО РА, на основе которого готовятся материалы. Выяснилось, что представившаяся под именем Нелли женщина является жительницей Гегаркуникской области Кнарик Сукиасян 1959 г.р. Она не является военнослужащей Минобороны РА. Военная полиция РА призывает граждан воздерживаться от незаконных действий", - говорится в сообщении ведомства